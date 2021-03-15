هاني سلامة : سعيد بالعمل مع ماندو بعد 8 سنوات من مسلسل الداعية

عبّر الفنان هاني سلامة، عن سعادته بالعمل مجددًا مع المخرج ماندو العدل.
كتب هاني سلامة، من خلال صفحته الرسمية على "فيسبوك": "حقيقي مبسوط إن أنا وماندو رجعنا نشتغل تاني بعد ٨ سنين بحالهم من بعد لقائنا الأول في الداعية".
وتابع قائلًا: "إن شاء الله تشوفوا عمل يعجبكم ونكون دايما عند حسن ظنكم .. دعواتكم مسلسل #بين_السما_والأرض".
مسلسل "بين السما والأرض"مأخوذ عن رواية للكاتب نجيب محفوظ وتدور أحداثه في لوكيشن واحد، حيث يسجن مجموعة من الأفراد في أسانسير، ويتبين خلال الأحداث، مهنهم وطموحاتهم وأيضًا مشكلاتهم، وسبق وأن تم تقديم الرواية في السينما عام 1959، بنفس الاسم.