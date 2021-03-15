هاني سلامة : سعيد بالعمل مع ماندو بعد 8 سنوات من مسلسل الداعية

عبّر الفنان هاني سلامة، عن سعادته بالعمل مجددًا مع المخرج ماندو العدل.





كتب هاني سلامة، من خلال صفحته الرسمية على "فيسبوك": " حقيقي مبسوط إن أنا وماندو رجعنا نشتغل تاني بعد ٨ سنين بحالهم من بعد لقائنا الأول في الداعية".





وتابع قائلًا: " إن شاء الله تشوفوا عمل يعجبكم ونكون دايما عند حسن ظنكم .. دعواتكم مسلسل #بين_السما_والأرض".



