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عليك أن تعتذر أولًا.. زعيمة تركية تفتح النار على أردوغان : بسبب مرسي اتخذت موقفا ضد السيسي

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:42 ص
أردوغان
أردوغان
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داليا أحمد

عرض الإعلامى عمرو أديب، مقطع لجزء من كلام زعيمة حزب داخل البرلمان التركى وهى تهاجم أردوغان بسبب عدوانه الشديد مع مصر ووضع تركيا فى موقف ضعيف وخاسر أمام دول شرق المتوسط.

 

وأوضح عمرو أديب ،خلال برنامجه الحكاية ، المذاع على شبكة "mbcمصر"، أنه لن يقبل أى كلام من تركيا أو اردوغان وأن الأفعال هى التى تعيد أى علاقة لطبيعتها.

 

وخلال هذا المقطع قالت الزعيمة التركية: "أنه ضاعت علاقتنا مع مصر بسبب عقلية أردوغان ، وبسبب مرسى اتخذ أردوغان موقفًا ضد السيسى وخسرت تركيا مليارات الدولارات وشرق المتوسط ، متابعة أنه بسبب هذا العداء بين مصر وتركيا لما يبقى لتركيا سوى إشارة رابعة".

 

وهاجمت الزعيمة التركية أردوغان قائلة: "لولا عنادك مع مصر لكانت يدنا أقوى فى شرق المتوسط، وإذا كنت ستفتح صفحة جديدة مع مصر عليك أن تعتذر أولا".
 
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