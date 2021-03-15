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سعيد عبد الحافظ: الـ 31 دولة التي خرجت ببيان ضد مصر لا تهتم بحقوق المصري

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:46 ص
سعيد عبد الحافظ
سعيد عبد الحافظ
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حمزة شعيب
علق سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، البيان الحقوقي الذي يهاجم مصر.

وقال "عبد الحافظ" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" بعض الدول تستخدم هذه الآلية لحسابات ومصالح أخرى ليس لها علاقة بمصلحة المواطن المصرى أو حقوق الإنسان المصري.

ونوه إلي أن الـ31 دولة التى خرجت ببيان ضد مصر لا تهتم بحقوق الإنسان المصرى مطلقا.

وأردف: "هناك منظمات دأبت منذ 30 يونيو، بعضها مصرية وأخرى أجنبية وأخرى تنتمى لجماعات إخوانية، على التواجد ومحاولة التواصل مع الدول والمنظمات الدولية فى هذه الدول لتعطي صورة سلبية بعينها عن النظام المصرى والاقتصاد والسياسة والحكومة المصرية.
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