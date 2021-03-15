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رياضة

الاتحاد السكندري يعلن سلبية مسحة اللاعبين قبل مواجهة البنك الأهلي

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:24 ص
صدى البلد
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حسام الحارتي
أعلن الدكتور عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبي لنادي الاتحاد السكندري، سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الفريق استعدادا لمواجهة البنك الأهلي اليوم " الأثنين"، ضمن منافسات الجولة الـ16 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي في اللقاء الذي يجمع بينهما غدا" الأثنين "، ضمن منافسات الجولة الـ 16 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقع اختيار حسام حسن على 22 لاعبا وهم :-

محمد صبحي وصبحي سليمان، وصبري رحيل ودايمون لوى وهشام صلاح والسيد سالم ومروان النجار وكريم يحيى وخالد الغندور ومروان عطية وأحمد مانجا وحسام عاشور وفوزى الحناوى وعبد الغنى محمد وعمار حمدى وأحمد حجي وعبد السميع إبراهيم ومحمد الصباحى وأوكوى ورزاق سيسيه وأحمد راشد وروماريو.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن، تدريباته اليومية استعدادا لمواجهة البنك الأهلي.

وعقد حسام حسن جلسة تحذيرية مع لاعبي الفريق لتصحيح المسار والتأكيد على التركيز الجيد تخوفا من مفاجآت البنك الأهلي .

وأكد حسام حسن على ضرورة تحقيق الفوز وحصد الثلاثة نقاط للاقتراب من المربع الذهبي لبطولة الدوري المصري.

ويدرس حسام حسن المدير الفني للفريق الأول كرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، لاعبي البنك الأهلي قبل المواجهة المرتقبة بينهما لتحديد نقاط القوة والضعف من أجل تحقيق الفوز.

وأكد الجهاز الطبي لنادي الاتحاد السكندري جاهزية حارس مرمي الفريق محمد صبحي لخوض مباراة فريقه أمام البنك الأهلي 

جاء ذلك عقب تعافيه من كدمه الركبة التي تعرض لها خلال مواجهة غزل المحلة ضمن منافسات الدوري المصري .

وأبلغ  أيضا الجهاز الطبي جاهزية داميون لوي نانا مدافع الفريق بعد تعافيه  من إصابة شد في العضلة الضامة التي تعرض لها في مباراة غزل المحلة.

وطالب حسام حسن لاعبي الفريق بتحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام نادي البنك الأهلي بعد تحقيق التعادل السلبي أمام غزل المحلة في اللقاء الماضي.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد "22" نقطة

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