تويوتا سوبرا.. وإصدار جديد يحمل اسم أشهر حلبة سباق في إسبانيا

أطلقت شركة تويوتا عملاق صناعة السيارات اليابانية،إصدار خاص يحمل اسم حلبة السباق الاسبانية الشهيرة جامارا، و يأتي هذا الاصدار مقتصر على 90 نسخة فقط، و ستنطلق للبيع داخل الأسواق الأوروبية.

زودت تويوتا سياراتها سوبرا A91 بمحرك مكون من 6 اسطوانات، سعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 382 حصان، و 368 نيوتن/متر من عزم الدوران، و من المفترض أن تأتي النسخة الحصرية GR Supra Jarama Racetrack Edition بالعديد من اللمسات الخاصة.

تمتعت مقصورة القيادة بشاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط بلغ قياسها 8.8 بوصة، تدعم التطبيقات الذكية مثل، أندرويد أوتو، و ابل كار بلاي، و مقود حركة متعدد المهام، و مقصورة باللون الأسود من لمسات الكانتارا مطعمة بـ حياكة زرقاء، و لوحة عدادات ديجيتال.

كما تحتوي على نظام ترفيهي مكون من 40 مكبرات صوتية، و تمتعت GR Supra ذات الإصدار القياسي بمحرك توربيني سداسي الاسطوانات، سعة 3000 سي سي، قادر على إنتاج قوة قدرها 335 حصان و 369 من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات، مما يجعلها تتسارع من النقطة 0 حتى تصل لـ 62 ميل خلال فترة زمنية قدرها 4.3 ثانية.

وظهرت السيارة بتصميم انسيابي كعادة سوبرا الرياضية، و مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، و عجلات رياضية مدعومة بـ جنوط سوداء اللون، و يمكن متابعة علبة المكابح من خلالها، و التي تمتعت باللون الأحمر، بينما جاءت أضلاع الجنوط باللون الأسود، بالإضافة إلى مفهوم ثنائية الأبواب، و حومة من وسائل الأمان و التحكم.