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سيارات

تويوتا سوبرا.. وإصدار جديد يحمل اسم أشهر حلبة سباق في إسبانيا

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:00 ص
تويوتا سوبرا .. و
تويوتا سوبرا .. و اصدار جديد يحمل اسم اشهر حلبة سباق في إسبا
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صبري طلبه

أطلقت شركة تويوتا عملاق صناعة السيارات اليابانية،إصدار خاص يحمل اسم حلبة السباق الاسبانية الشهيرة جامارا، و يأتي هذا الاصدار مقتصر على 90 نسخة فقط، و ستنطلق للبيع داخل الأسواق الأوروبية.

زودت تويوتا سياراتها سوبرا A91 بمحرك مكون من 6 اسطوانات، سعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 382 حصان، و 368 نيوتن/متر من عزم الدوران، و من المفترض أن تأتي النسخة الحصرية GR Supra Jarama Racetrack Edition بالعديد من اللمسات الخاصة.

تمتعت مقصورة القيادة بشاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط بلغ قياسها 8.8 بوصة، تدعم التطبيقات الذكية مثل، أندرويد أوتو، و ابل كار بلاي، و مقود حركة متعدد المهام، و مقصورة باللون الأسود من لمسات الكانتارا مطعمة بـ حياكة زرقاء، و لوحة عدادات ديجيتال.

كما تحتوي على نظام ترفيهي مكون من 40 مكبرات صوتية، و تمتعت GR Supra ذات الإصدار القياسي بمحرك توربيني سداسي الاسطوانات، سعة 3000 سي سي، قادر على إنتاج قوة قدرها 335 حصان و 369 من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات، مما يجعلها تتسارع من النقطة 0 حتى تصل لـ 62 ميل خلال فترة زمنية قدرها 4.3 ثانية.

وظهرت السيارة بتصميم انسيابي كعادة سوبرا الرياضية، و مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، و عجلات رياضية مدعومة بـ جنوط سوداء اللون، و يمكن متابعة علبة المكابح من خلالها، و التي تمتعت باللون الأحمر، بينما جاءت أضلاع الجنوط باللون الأسود، بالإضافة إلى مفهوم ثنائية الأبواب، و حومة من وسائل الأمان و التحكم.

تويوتا سوبرا.. وإصدار جديد يحمل اسم أشهر حلبة سباق في إسبانيا
تويوتا سوبرا.. وإصدار جديد يحمل اسم أشهر حلبة سباق في إسبانيا
تويوتا سوبرا.. وإصدار جديد يحمل اسم أشهر حلبة سباق في إسبانيا
تويوتا سوبرا.. وإصدار جديد يحمل اسم أشهر حلبة سباق في إسبانيا
تويوتا سوبرا.. وإصدار جديد يحمل اسم أشهر حلبة سباق في إسبانيا
تويوتا سوبرا.. وإصدار جديد يحمل اسم أشهر حلبة سباق في إسبانيا
تويوتا سوبرا.. وإصدار جديد يحمل اسم أشهر حلبة سباق في إسبانيا
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