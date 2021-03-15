لأول مرة.. مؤلف الاختيار 2 يكشف ما يتناوله المسلسل من أحداث قبل عرضه





وتابع في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا:" تحدي كبير خاصة مع نجاح الجزء الاول نجاح غير عادي واتمنى أن يكون الجزء الثاني بنفس النجاح وأكبر إن شاء الله " .

وأكمل : " الجزء الثاني يتحدث عن بطولات وتضحيات الشرطة المصرية وحربهم ضد الارهاب في الفترة مابين 2013-2020 بما يؤرخ لهذه الحقبة وسنقدم في هذا الجزء بطولات لشخصيات على سبيل المثال الشهيد محمد مبروك ".





تابع : " إعتمدنا على الملفات الحقيقية والمحاضر الواقعية والاحداث الحقيقية وتقابلت مع أهالي واسر شهداء ممن يمثلون ابطال القصص والوقائع المسلسل ومكثت قبل كتابة الحلقات نحو ثلاثة اشهر في فترة التحضير قبل الكتابة ".





واصل : " في الجزء الثاني نجمع بين فنانين كبار وهما كريم عبد العزيز وأحمد مكي وهما من كبار نجوم الوطن العربي وقد مثل الجمع بينهما في عمل واحد أمر عظيم ومهم بالنسبة لي وهما أحبا شخصيات ودراما المسلسل واتوقع أن يعجب الجمهور بأدائهما خاصة أن احمد مكي لاول مرة يخوض تجربة درامية تحمل في طياتها نوع من " الاكشن " واتوقع أن يتفاجًا به الجمهور، مضيفًا أن أحمد مكي ممثل كبير ويقدر يقوم بكافة أشكال الدراما ومن أول يوم إشتغل فيه عمل الشخصية بشكل حلو جدًا ".





كاشفًا أنه جرت كتابة السيناريو والاحداث الخاصة بحلقات الاختيار 2 قبل إختيار النجوم قائلًا :" إختيار الابطال كان منوطًا بالمخرج بيتر ميمي والمنتج تامر مرسي لكن بيتر كان يفكر بالنجمين منذ البداية ".





وعلق على غياب هادي الجيار بعد وفاته قائلًا : " رحمة الله عليه كان قد أنهى نحو 80 % من دوره قبيل وفاته وأجرينا تعديلات بسيطة فقط على دوره حيث أن أنجازه لنسبة 80% ساعدنا في إجراء تغييرات بسيطة في بعض الاحداث اللاحقة ".





وحول تأثير إصابة أحمد مكي بكورونا على سرعة التصوير قال : " أحمد مكي تماثل للشفاء ويستكمل الان التصوير وفترة إصابته لم تؤثر على الاحداث كثيرًا خاصة أن العمل الدرامي يحمل تفاصيل وأحداث كثيرة لم يكن مكي من ضمنها وفور تماثله للشفاء عاد لاستكمال التصوير مجددًاُ ".





وحول الادوار النسائية قال : " لها دور ومساحة كبير والجزء الثاني من المسلسل سيقدم مساحة إنسانية وإجتماعية كبيرة لزوجات الشهداء ومن ثم الادوار النسائية لها مساحة أكبر " .





كانت شركة سينرجى قد اعلنت في وقت سابق عن تقديم الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، رمضان المقبل سيناريو حوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامرمرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.وحقق الجزء الأول من مسلسل "الاختيار"، نجاحًا كبيرًا للغاية وقت عرضه فى شهر رمضان الماضى، وتصدر نسب المشاهدة، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.





وتناول مسلسل "الاختيار" الجزء الأول الذى كتبه باهر دويدار وإخرجه بيتر ميمى، حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏وأظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الشهيد.

علق كاتب ومؤلف الاختيار 2 هاني سرحان على عرض البرومو الاول لمسلسل الاختيار 2 الذي سيعرض خلال رمضان القادم قائلًا : " مستني ردود الافعال وده تحدي كبير بالنسبة لي .