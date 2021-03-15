محمد الشرنوبي: لو مراتي قالتلي الراجل دا حلو مش هزعل.. فيديو

قال الفنان محمد الشرنوبي، إنه يرى الفنانة الراحلة سعاد حسنى هي نموذج الأنوثة، معقبا: "بحب نانسي عجرم وممثلات كتير".





وأضاف الشرنوبى خلال حواره ببرنامج "يوم ليك" المذاع عبر قناة "الحياة"، قائلا: "مراتى مش بتزعل لو قولت على ست حلوه، ونفس الأمر لو قالتى الراجل دا شكله حلو مش هزعل".





وعن تعدد الزوجات، قال الشرنوبي: "مش هقدر على مسؤولية تعدد الزوجات، عموما أنا مش هتجوز 2".





وشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع كل من الفنانة مي عمر، وأوحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.



