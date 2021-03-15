مفيش تساؤل عن حق الشهداء.. محمد حلاوة: بيان مجلس حقوق الإنسان بشأن مصر مشبوه

قال النائب محمد حلاوة ، عضو مجلس الشيوخ، إن البيان الصادر من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيان مسيس واهدافه مشبوهه ومرفوض ، متابعًا أن كل المنظومات التشريعية قامت بالرد الكافى الذى يليق بمصر.

وأوضح "حلاوة"، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "الحكاية "مع عمرو أديب ، أنه لا يوجد تساؤل عن حقوق الشهداء من جيش وشرطة والشهداء من الجماعات الإرهابية ولم يصدر أى بيان عنهم ، مضيفًا أن جماعة الإخوان الإرهابية تمكنوا خلال الفترات السابقة على تأسيس كيانات إقتصادية تساعدهم على التمويل وتحسين صورتهم فى الخارج.





كما أشار "حلاوة" ، إلى أنه لابد من وجود تكاتف عربى واضح لرفض مثل هذه البيانات المسيسة التى تهدف إلى تأخير اقتصاد ونمو الدولة، لافتًا انه لابد أيضا من تحرك شعبى لتوضيح الرؤية فى الغرب لأنهم شهدوا هاجماتهم وعاشوها منذ أحداث 9 سبتمبر.





وأكد "حلاوة"، أن مصر سارت فى طريق القضاء العالى ضد تطرفات الجماعات الإرهابية برغم أن القصاص جزء واضح فى الدين والقانون ، لذلك يوجد خلط واضح فى القضايا.