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توك شو

من هم الـ 13 فئة الممنوعون من لقاحات كورونا؟

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:05 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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عادل نصار
قالت الدكتور سماح علي أستاذ الفيروسات والمناعة بمعهد الأورام القومي بجامعة القاهرة، إن هناك ثلاث تقنيات للقاحات فيروس كورونا في العالم حاليا.

وأضافت علي، في حوار لبرنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة "الأولى" للتليفزيون المصري، مساء أمس الأحد، أن هناك 13 فئة لا يمكن أن تتناول اللقاح في مقدمتها الحوامل والذين يعانون حساسية شديدة ضد مادة الفاكسين والسكر والضغط والقلب.

وتابعت أستاذ الفيروسات والمناعة بمعهد الأورام القومي بجامعة القاهرة، أن بالنسبة لبعض المرضي يمكن أن تأخذ لقاح كورونا لكن بشرط ضبط المشكلة المرضية التي يعاني منها وهذا الأمر يمكن لمرضي السكر والضغط فقط.
 

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