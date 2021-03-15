أحمد مكي يروج لمسلسل الاختيار2 بالبرومو الرسمي.. ومتابعون: "فيه عظمة في رمضان"

روج الفنان أحمد مكي لمسلسل الرمضاني الجديد الاختيار ٢ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.







ونشر أحمد مكي البرومو الدعائي للمسلسل وعلق عليه قائلا "الاختيار ٢.. رمضان ٢٠٢١ ان شاء الله " وانهالت التعليقات من متابعيه وجاءت بين "الف مبروك ويكسر الدنيا ان شاء الله " و "عظمة على عظمة " و"فيه عظمة في رمضان".







وطرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للمنتج تامر مرسي البرومو الرسمى لمسلسل "الاختيار ٢ " بطولة النجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضانى المقبل.







وشهد البرومو العديد من مشاهد الأكشن للنجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.. وعدد من المشاهد المشوقة الذي جعل رواد السوشيال ميديا يترقبون هذا العمل.







ونشر تامر مرسي على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك البرومو وكتب عليه ": ساعات الكلمة بتكون أخطر من السلاح، الحرب لسه ما انتهتش واللى على حق مبيخافش، "الاختيار 2 " حصريًا على أون رمضان 2021.





مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي ويشارك في بطولته أيضًا إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، أسماء أبو اليزيد وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.