ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: نسعى لتنشيط الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة اليمنية

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:04 ص
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
Advertisements
قسم الخارجي
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، على سعي واشنطن لتنشيط الجهود الدبلوماسية لإنهاء الازمة اليمنية. 

وقال بلينكن أثناء مناقشته الأزمة اليمنية مع المبعوث الأممي جريفيتس إن: "واشنطن تسعى لتنشيط الجهود الدبلوماسية مع الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة اليمنية". 

فيما أعرب عن قلق واشنطن البالغ من الوضع الإنساني في اليمن. 

ومن ناحية أخرى، أطلقت ميليشيا الحوثي في اليمن صاروخا على مدرسة بمنطقة تعز، وهو ما أسفر عن مقتل 15 جنديا يمنيا و3 أطفال، بحسب وكالة "رويترز".

ونقلت وكالة "رويترز" عن اثنين من السكان ومصادر عسكرية قولها إن الأطفال كانوا في المنطقة عندما أصاب الصاروخ الحوثي مدرسة غربي محافظة تعز.

وبحسب الوكالة، رفضت ميليشيات الحوثي التعليق على قصف المدرسة في تعز.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش اليمني السيطرة على مواقع جديدة في جبهة مقبنة غرب تعز، بعد مواجهات مع الحوثيين.

كانت ميليشيا الحوثي رفضت المقترح الأمريكي بوقف إطلاق النار في اليمن، معتبرة أنه غير مقبول.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الخارجية الأمريكية تبدأ مراجعة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

اليمن يرحب بتعيين تيم ليندر مبعوثًا خاصًا للرئيس الأمريكي

كارثة إنسانية.. الأمم المتحدة تحذر من مغبة هجمات الحوثيين على مأرب

تحذير عاجل من أمريكا إلى ميليشيات الحوثي في اليمن

أمريكا تطالب الحوثيين بوقف هجومهم على مأرب

مقتل 25 فردا.. ضربة مفجعة لـ ميليشيات الحوثي في اليمن

ترشيحاتنا

أمانة فى رقبة البنوك..رئيس بنك مصر يزف بشرى سارة لمحدودى ومتوسطى الدخل

إصابة دموية لـ محمد هاني في مران الأهلي.. تفاصيل

الطبطبة سبتنا.. منة عرفة تكشف حقيقة ارتباطها

مجلس الدولة يكشف شروط تعيين عضوات به.. فيديو

وثقت التحرش بها في المترو.. شاب يكشف صدور أمر من النيابة بالقبض على المتحرش بخطيبته

مواصفات نيسان صني الشكل الجديد 2021 .. وأسعارها في السوق السعودي| صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب سلوكه على متن الطائرة.. مسافر مهدد بالسجن 20 عامًا وغرامة 250 ألف دولار

مواصفات نيسان صني الشكل الجديد 2021 .. وأسعارها في السوق السعودي| صور

اعتدنا أن نلقي بذور التفاح فهل هي ضارة أم مفيدة؟