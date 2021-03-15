وزير الخارجية الأمريكي: نسعى لتنشيط الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة اليمنية

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، على سعي واشنطن لتنشيط الجهود الدبلوماسية لإنهاء الازمة اليمنية.





وقال بلينكن أثناء مناقشته الأزمة اليمنية مع المبعوث الأممي جريفيتس إن: "واشنطن تسعى لتنشيط الجهود الدبلوماسية مع الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة اليمنية".





فيما أعرب عن قلق واشنطن البالغ من الوضع الإنساني في اليمن.





ومن ناحية أخرى، أطلقت ميليشيا الحوثي في اليمن صاروخا على مدرسة بمنطقة تعز، وهو ما أسفر عن مقتل 15 جنديا يمنيا و3 أطفال، بحسب وكالة "رويترز".





ونقلت وكالة "رويترز" عن اثنين من السكان ومصادر عسكرية قولها إن الأطفال كانوا في المنطقة عندما أصاب الصاروخ الحوثي مدرسة غربي محافظة تعز.





وبحسب الوكالة، رفضت ميليشيات الحوثي التعليق على قصف المدرسة في تعز.





وفي وقت سابق، أعلن الجيش اليمني السيطرة على مواقع جديدة في جبهة مقبنة غرب تعز، بعد مواجهات مع الحوثيين.



