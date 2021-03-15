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توك شو

علشان كدا نفذته.. ياسمين علي: حلمت بشكل الكليب الأخير "نفسي تعرف"

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:41 ص
المطربة ياسمين علي
المطربة ياسمين علي
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ندى رأفت
أكدت المطربة ياسمين علي، أنها درست إخراج خلال الفترة الأخيرة ولم ترتب لإخراج أغنيتها الجديدة "نفسي تعرف"، وأنه أحبت الإخراج ومن الممكن أن تخرج أغاني أخرى لزملاءها من وسط الغناء، موضحة أنه كانت في فترات الصغر تدمج صوتها وأغانيها على مشاهد من الأفلام، مؤكدة أنها ترفض فرض "الأغاني الهابطة" على المُشاهد في المسلسلات. 

 وأضافت "علي"، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها أثناء حديثها مع أحد اعضاء فريق الأغنية الأخيرة وصلوا بأنها هي من ستخرج الأغنية، مضيفة: "نمت وحلمت بالكليب بالشكل النهائي فنفذته"، مشيرة إلى أنها من أختارت الإعلامي خليل جمال كبطل الكليب؛ نظرًا لتعبيرات الوجه الذي يُجيدها، حيث إنه شاهدته في الحلم. 

وأوضحت أن الإعلامي خليل جمال رحب بالفكرة؛ لأنه يفضل هذا الشكل بالمحتوى، مؤكدة أن اللحن كان سلسًا والإغنية مبهرة، ووصلت لـ3 مليون مشاهدة، متابعة: "لا تحس بالإحباط من ارتفاع مشاهدات الأغاني الهابطة وده رزق، والعيب في المجتمع"، مشددة على أن الفن الراقي يعيش دوما.
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