أخبار التوك شو.. رئيس بنك مصر يزف بشرى لمحدودي ومتوسطي الدخل.. تحذيرات من الصحة بسبب زيادة إصابات كورونا خلال الفترة المقبلة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:





أشاد الإعلامي أحمد موسى، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق برنامج تمويل عقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية.





كشف أحمد ناجي، موثق لحظة التحرش بخطيبته على السوشيال ميديا، تفاصيل الواقعة في إحدى عربات مترو الإنفاق.





عرض الإعلامي أحمد موسي ، فيديو لـ المرأة الحديدية رئيسة حزب الخير، ميرال أكشنار، تهاجم فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.





قال الإعلامي أحمد موسى، إن الهارب محمد ناصر يشيد بالجيش المصري في برنامجه بعدما كان يهاجم القاهرة باستمرار.





قال محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن هناك العديد من المواطنين قاموا بالتسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بـ لقاح كورونا، معقبا: ما يقارب من 400 ألف مواطن قاموا بالتسجيل على الموقع .





قالت الاعلامية لميس أن أعداد الاصابات بفيروس " كورونا " مؤخرًا تبدو معقولة حيث نتحدث عن متوسط 641 حالة يوميًا مع متوسط 42 حالة وفاة يوميًا





كشفت الفنانة ميادة الحناوي، حقيقة تعرضها لأزمة صحية و إصابتها بمرض الزهايمر، مؤكدة أن هذا الأمر عار تماما من الصحة.





قالت نهي نها عاصم مستشارة وزيرة الصحة ، كل مصاب بفيروس كورونا يقوم بعدوة شخص أخر وينقل اليه الفيروس لافتة أن المصابين بالفيروس يجب عليهم اتباع جميع الإرشادات الأزمة حتي لا يقومون بنقل العدوي لأشخاص اخرين .





قال محمد الإتربى رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، إنه كان يوجد تمويل عقارى بفائدة 5 ،7 % فيما سبق ،متابعًا أنه يوجد 7 مليار و 600 ألف لحساب متوسطى ومحدودى الدخل .









قال الدكتور محمد عبد الفتاح ، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية ، إن هناك ارتفاعا في أعداد الإصابات في مصر بفيروس كورونا أمس، ووصل إلى 639 حالة ، مضيفًا أن حالات الإصابة في زيادة منذ شهر تقريبًا ، حيث تتراوح الأعداد من 550 إلى 650 حالة إصابة.







