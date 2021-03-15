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بعد إلغاء نظام الكفيل.. اتحاد المصريين بالسعودية يوضح المهن التي لا يشملها القانون

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:11 ص
إلغاء نظام الكفيل
إلغاء نظام الكفيل
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إسراء صبري
قال عادل حنفي، نائب رئيس إتحاد المصريين بالسعودية، إن نظام الكفيل استمر لمدة 72 عاما، معقبا: اليوم تم الانتهاء من منظمة الكفيل.

وأكمل: من خلال تطبيق "أبشر" المتواجد على المنصة الإلكترونة يمكن للعامل أن يطلب الخروج والعودة من البلاد في أي وقت، معقبا: أصبح هناك حرية تنقل وظيفي بعد إلغاء نظام الكفيل.

وأضاف "حنفي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، يمكن للعامل أن ينتقل من مكان لأخر، منوها إلى أن فكرة تعديل المهن مرفوض ولكن يمكن الانتقال من مكان لأخر.

واسترسل: من أهم صفات إلغاء الكفيل هي مشكلة حماية الأجور عن طريق توثيق العقود، معقبا: الرواتب ستصبح عن طريق الجهات الحكومية السعودية.

وأوضح، النظام الجديد إتاح التعامل بطريقة أكثر تقدما، مشددا على أن القانون الجديد لا يشمل كافة المهن.

وتابع: بداية من السائق الخاص والحارس والعامل المنزلي والبساتيني لا ينطبق عليه القانون الجديد، وذلك لكونها مهن خاصة ولا يحكمها عقد عمل.

وأشار إلى أن المملكة أعلنت أن خلال الأيام القادمة سيكون هناك شكل معين للمهن الخاصة الذي لا يشملها النظام.

ولفت إلى أن العامل الحرفي القادم سيجرى له فحص مهني وهو اختبار لمدى معرفة العامل بمهنته وأيضا اختبار للقراءة والكتابة، معقبا: تم إلغاء الفيزا الحرة الخاصة بالعمل.
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