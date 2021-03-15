عمرو أديب يفتح النار على رمضان: «مادام أنت نمبر وان يبقى لازم تكون قد المسئولية».. فيديو

قال الإعلامى عمرو أديب ، إنه لم يهاجم محمد رمضان أمس فى برنامجه عندما كان يقوم بعرض أزمة الشاب الذى تعرض للإصابة عند تصوير إعلان محمد رمضان.

وأوضح عمرو أديب ، خلال برنامجه "الحكاية " المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه تفاجأ ببوست محمد رمضان يهاجم فيه عمرو أديب لأنه تعرض للإصابة أيضا فى الإعلان لكن الإعلام تجاهل ذلك وتعمد عدم ذكره، متابعًا: "واضح أن هو مشفش سمع بس".





كما هاجم عمرو أديب رمضان قائلا: عندما تكون نمبر وان يجب أن يكون لديك مسؤولية اجتماعية ، أنت بشتغل فى مكان أنت صاحبه فلابد أن تهتم بالشاب وتوليه رعايه وتطمئن على صحته ، مستكملا : أنت ألف مين يعالجك لكن الشاب الصغير ده مسئوليتى.





وتابع "أديب" قائلا: "أنت مش مستغرب أن فيه إصابتين ورا بعض فى إعلان ومسلسل واحد قنبلة والثانية حريق ، مشيرا إلى أنه تضايق لإصابة رمضان لكن العالم كله يهتم لأمره ولن يهتم بأمر الشاب الصغير".