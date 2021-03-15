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استشاري بكتيريا ومناعة تحذر من شائعات لقاحات كورونا

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:58 ص
كورونا
كورونا
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عادل نصار
شنت الدكتور نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة، حملة نقد لاذع على الشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة بشأن لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وقالت عبد الوهاب، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، إن علينا أن لا نترك أنفسنا ضحية للشائعات، وخاصة فيما يتردد بشأن أن لقاح كورونا غير أمن ويسبب كوارث.

وأضاف استشاري البكتريا والمناعة، أنه لابد من التعامل مع الأمر بشيء من العقل، متسائلة :"لماذا لا أأخذ اللقاح، واللقاح طوق النجاة، ونعمة من المولي عز وجل أعطها للبشرية".

وتابعت عبدالوهاب، أن علينا تغير طريقتنا في هذا الصدد، ونذهب لأخذ لقاح كورونا كونه حل وصل له العلم، لافتة إلى أن ملايين البشر أأخذوا اللقاحات، وعلينا توعية الناس بهذا الأمر وطلب المواطنين تلقي اللقاحات ضد كورونا.

وقالت عبد الوهاب، إن الفيروسات تتحور، والمضادات التي يفرزها الإنسان للفيروس تتحور أيضا، لكن هناك مشاكل وهي أخذ الناس مضادات حيوية بشكل خطأ ولابد من أخذه بشكل وطريقة صحيحة.

وتابعت استشاري البكتريا والمناعة، أنه :"مافيش حاجة اسمها أخد مضاد حيوي عشان اعمل وقاية ومحتاجين صرف كل أنواع الأدوية بروشتة للتصدي لهذه الأزمة"، مستدركة أن :"أخذ الفيتامينات شيء يرهق الكبد، والجسم جدا، وفي النهاية الفيتامينات ليس لها أي لازمة بدون أمر الطبيب".

وأكدت أنه بدلا من تناول الفيتامينات المختلفة بدون لازمة نتناول أطعمة صحية ونخرج في هواء نقي وطلق كلها أمور مهمة ومفيدة للمناعة.
 

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