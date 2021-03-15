ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحة : تسجيل 644 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و44 وفاة

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:51 ص
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
Advertisements
محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج  431 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 147234 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 644 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 44 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 190924 من ضمنهم 147234 حالة تم شفاؤها، و 11300 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 970 حالة إيجابية جديدة بـ فيروس كورونا.. و55 حالة وفاة

هل لبن الأم ينقل فيروس كورونا .. الصحة تجيب

الصحة: تسجيل 789 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و51 حالة وفاة

الصحة: 12 نصيحة للوقاية من فيروس كورونا داخل المولات

الصحة: تسجيل 752 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 54 حالة وفاة

الصحة تعلن الفئات المستثناة من لقاح كورونا

ترشيحاتنا

اندلاع حريق ضخم في السعودية .. والدفاع المدني يتدخل .. صور

رجل حاول التسلل إلى منزل الأمير هاري وميجان ماركل.. وهذا هو مصيره

أمانة فى رقبة البنوك..رئيس بنك مصر يزف بشرى سارة لمحدودى ومتوسطى الدخل

الصحة : تسجيل 644 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و44 وفاة

إصابات أسر بالكامل.. الصحة تكشف حقيقة ظهور موجة ثالثة من كورونا .. فيديو

أنا راضي.. محمد الشرنوبي: مراتي حرة فى كل حاجة تعملها.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب سلوكه على متن الطائرة.. مسافر مهدد بالسجن 20 عامًا وغرامة 250 ألف دولار

مواصفات نيسان صني الشكل الجديد 2021 .. وأسعارها في السوق السعودي| صور

اعتدنا أن نلقي بذور التفاح فهل هي ضارة أم مفيدة؟