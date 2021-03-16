لحماية المزارعين من جشع التجار.. وكيل زراعة البحيرة يوضح أهمية تطبيق شاري ..شاهد

جاء مشروع تطبيق "شاري" التي تقدمه الدولة المصرية لصغار المزارعين، بمثابة طوق نجاة لتلك الفئة التي تعيش فريسة لجشع التجار بسبب عدم قدرتهم على تسويق منتجاتهم لتزيد من معاناتهم وتخوفاتهم من المستقبل المجهول، ما دفع الدولة لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة لدعمهم من خلال منصة تسويق آمنة تساعدهم على بيع منتجاتهم بشكل أفضل.





وكانت محافظة البحيرة التي تعد من أكبر المحافظات الزراعية بمساحة 1,9 مليون فدان، لها نصيب كبير بين المحافظات الأخرى في تنفيذ تلك المشروع، حيث بدأت الدولة المصرية أولى خطواتها في التنفيذ بمركز دمنهور من خلال تقديم أول ورش عمل تدريبية مجانًا لصغار المزارعين لكيفية استخدام تطبيق شاري لتعزيز قدراتهم التسويقية.





وأكد محمود حموده غانم، عضو الجمعية المشتركة بمركز إيتاي البارود ومشترك في ورشة تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين في تطبيق شاري، أن هذا التطبيق يُعد إنجاز جديد من انجازات الدولة التي تخدم المزارع الصغير وذلك من خلال توفير الاحتياجات الخاصة بالزراعة، بالإضافة لحمايتهم من جشع كبار التجار من تسويق المنتجات عبر التطبيق.





وأوضح غانم، أن تطبيق شاري يخدم المزارع الذي يمتلك أقل من ٣ أفدنة، لافتًا إلى أن تنفيذ المشروع يقضي على الوسيط بين المزارع و السوق الذي كان ينتج عنه حصوله على نسبة كبيرة من ثمن المحاصيل مقابل تسويق منتجات المزارع البسيط، موضحًا أن يعود ذلك علي بالسلب على المزارع والمواطن.





وأشار الي ان هذا المشروع يقوم بمساعدة صغار المزارعين على تسويق منتجاتهم وتدريبهم مجانا من خلال ورش العمل في الجمعيات الزراعية في كل قرية، موضحًا أن الجمعيات الزراعية بدأت في التواصل مع المزارعين لبدء تنفيذه في كافة المراكز.





كما أوضح المهندس محمد اسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن المديرية وضعت خطة عمل لتطبيق المشروع في كافة مراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن الوزارة قدمت دعم للمزارعين من خلال عمل دورات تدريبية وتوعوية وروابط تسويقية و تنشيط الجمعيات الزراعية والتنسيق مع البنوك ودعم المزارعين الصغار والمساهمة فى تنفيذ مراحل للتصنيع الزراعى.





أشار وكيل الوزارة، أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية حيث بلغت مساحتها الزراعية 1,9 مليون فدان، لذا نعمل دائمًا على دعم الفلاح البحراوى.



موضحًا أن المشروع سوف يعمل علي تحسين دخول المزارعين عن طريق تحسين قدرتهم التسويقية لمنتجاتهم، والتدريب ورفع القدرات ما يساعدهم على بيع منتجاتهم بشكل أكبر.

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