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رياضة

ماهر همام : مباراة فيتا صعبة وغياب معلول مؤثر بشكل واضح

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:45 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكد ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق، أن مباراة فيتا كلوب صعبة الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا ستكون صعبة للغاية على لاعبي الفريق ، خاصةً في ظل الأجواء المحيطة بالفريق من حرارة الجو و أرضية الملعب وغيرها من الأمور التي تزيد من صعوبة مواجهة الفريق الكونغولي .

وأضاف همام، في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten": موقف الأهلي تأزم عقب التعادل أمام فيتا كلوب في القاهرة ، ولكن لدي ثقة كاملة في اللاعبين والجهاز الفني للفريق .

واختتم همام: الأهلي يعاني من بعض الغيابات لعل أبرزها التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق ، فهو أحد مفاتيح اللعب الهامة ، كما أن غيابه مؤثر بشكل واضح على الجانب الهجومي.
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