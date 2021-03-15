ماهر همام : مباراة فيتا صعبة وغياب معلول مؤثر بشكل واضح

أكد ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق، أن مباراة فيتا كلوب صعبة الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا ستكون صعبة للغاية على لاعبي الفريق ، خاصةً في ظل الأجواء المحيطة بالفريق من حرارة الجو و أرضية الملعب وغيرها من الأمور التي تزيد من صعوبة مواجهة الفريق الكونغولي .
وأضاف همام، في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten": موقف الأهلي تأزم عقب التعادل أمام فيتا كلوب في القاهرة ، ولكن لدي ثقة كاملة في اللاعبين والجهاز الفني للفريق .
واختتم همام: الأهلي يعاني من بعض الغيابات لعل أبرزها التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق ، فهو أحد مفاتيح اللعب الهامة ، كما أن غيابه مؤثر بشكل واضح على الجانب الهجومي.