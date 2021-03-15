الولايات المتحدة توزع شيكات كورونا على مواطنيها.. تفاصيل

بدأت وزارة الخزانة فى الولايات المتحدة فى توزيع شيكات مالية بقيمة ١٤٠٠ دولار لكل مواطن امريكي للتصدى لتداعيات فيروس كورونا،بشرط ان لايكون الدخل السنوي للفرد يزيد عن ٧٥ ألف دولار.





وبحسب تقرير عرضته سكاي نيوز ، تعد هذه الخطوة تنفيذًا لأهم وعود الرئيس الأمريكي جو بايدن وهى إقرار حزمة تحفيز ضخمة تدعم المواطنين والاقتصاد وتمكنهم من التصدى لتداعيات وباء كورونا.





واوضح التقرير ان هذه الحزمة الاقتصادية تعد ثاني أضخم حزمة تحفيز اقتصادية فى تاريخ الولايات المتحدة و تبلغ 1.9 مليار دولار تشمل ٤٠٠ مليار دولار على هيئة شيكات للمواطنين وتشمل أيضًا دفعات اسبوعية بقيمة 300 دولار بدل إعانة بطالة ل 9.5 مليون شخص طردوا من العمل فى الازمة،بالإضافة أيضًا إلى 350 مليار دولار لمساعدات حكومات الولايات والحكومات المحلية.





وترفع الحزمة الاقتصادية نطاق الإعفاء الضريبي المرتبط بحصانة الاطفال، وحجم التمويل المخصص لتوزيع اللقاحات، بالإضافة إلى تخصيص 130 مليار دولار للمدارس .





ومن جهته اكد الرئيس الامريكي جو بايدن" ان الحزمة ستركز على ما يحتاج إليه الناس بشدة وستحدث فارقًا فى حياة ملايين الأمريكيين" .



