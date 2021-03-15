الفقر يجتاح لبنان بعد تراجع الليرة أمام الدولار الأمريكي

شهد الدولار فى لبنان ارتفاع غير مسبوق ليتخطى عتبة ١٢ ألف ليرة لبنانية،مما تسبب فى ازمة مالية واقتصادية ادت إلى ارتفاع اسعار المواد الغذائية،وتهديد يطال إلى الأمن الغذائى اللبناني.





وبحسب تقرير عرضته قناة روسيا اليوم قالت محاسن مرسل خبيرة الشئون الاقتصادية إنه لا يوجد حتى الآن معالجة فعلية من قبل الحكومة اللبنانية للحفاظ على ثبات سعر صرف الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى غياب الرقابة والإجراءات الفعلية للحد من الارتفاع الغير مسبوق للدولار.





واضاف التقرير ان الازمة السياسية بين قادة الصف الاول فى البلاد تشكل دافعًا رئيسي لانهيار قطاعي المالى والاقتصادى، بعد فشل التوافق على عملية تشكيل حكومة لبنانية جديدة.









ومن جهته قال دكتور طارق عبود المحلل السياسي ان الازمة فى لبنان متشعبة ولكن ذلك يرجع إلى السياسة الاقتصادية المالية التى اتبعت منذ ثلاثين عامًا وادت إلى الانهيار الاقتصادى .





وتابع قائلا:" ان النظام السياسى فى لبنان يواجه ازمة حقيقية تجعله يُراوح مكانه دون تقدم".





ولفت التقرير إلى ان تراجع الليرة امام الدولار وضع غالبية الشعب اللبنانى تحت خط الفقر بعد ان وصل الحد الادنى للاجور فى لبنان ة إلى ٤٠ دولار شهريًا فى مقابل ارتفاع اسعار المواد الغذائية إلى اكثر من ٥ اضعاف .



