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اتحاد بنوك مصر يكشف عن المستندات المطلوبة للحصول على شقة محدودي الدخل.. فيديو

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:57 ص
وحدات سكنية لمحدودي
وحدات سكنية لمحدودي الدخل
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إبراهيم القادري
قال محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، إن الرئيس السيسي اليوم أصدر تعليماته إلي محافظ البنك المركزي  بإطلاق تمويل عقاري لمحدودي الدخل يصل إلى 30 سنة .

وأضاف "الأتربي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي أم سي" المذاع على قناة "دي أم سي": "هذه ليست أول مرة تقوم فيها البنوك المصرية بتمويل محدودي ومتوسطي الدخل مؤكدا أن قرار الرئيس جاء لمحافظ البنك المركزي أثناء الاجتماع الذى قام فيه بعرض إنجازات البنك أمام رئيس الجمهورية".

وأوضح "الأتربي"، أن الجديد في هذا التمويل هو أن سعر الفائدة انخفض وأصبح 3% والمدة أصبحت 30سنة بدلا من 20، مشيرا إلى أن المستندات المطلوبة لإثبات أن هذا الشخص محدود الدخل بسيطة وفور تقديمه إلى ما يثبت ذلك يحصل على الموافقة فورا".
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