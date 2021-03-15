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فرنسا تعتزم نقل 100 مريض بفيروس كورونا من باريس.. تفاصيل

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:30 ص
مصابين
مصابين
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ندى عبد العزيز
أعلنت الحكومة الفرنسية، عزمها لنقل حوالي ١٠٠ مريض بفيروس كورونا من وحدات العناية المركزة فى باريس الاسبوع الجاري، للتعامل مع الزيادة الكبيرة فى اعداد الإصابات.

وبحسب قناة euro news” الإخبارية، قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية "جابرييل أتال" إنه بحلول نهاية الأسبوع من المحتمل ان يكون تم إجلاء حوالي ١٠٠ مريض من منطقة " إيل دو فرانس" التى تشمل باريس، مضيفا انه سيتم نقل عشرات المرضى فى قطارات مجهزة إلى مناطق تشهد ضغط أقل فى أعداد الإصابات بالفيروس.

وتابع أتال قائلًا: " نفعل كل ما بوسعنا حتى لا نضطر  لاتخاذ اجراءات اصعب وأكثر تقييدًا  وسنتخذ دائمًا  اى قرارات ضرورية" .

وفى سياق متصل قال رئيس وكالة الصحة الوطنية في فرنسا، جيروم سالومون، في تصريحات تليفزيونية: "إذا كان علينا الإغلاق، فسنقوم بذلك.. الوضع معقد ومتوتر ويزداد سوءًا في منطقة باريس".

واكد سالومون ان حظر التجول الشامل من السادسة مساء "لم يكن كافيًا" في بعض المناطق لوقف ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، خاصة السلالة التي تم تحديدها في بريطانيا.
https://youtu.be/HwW9mAdgZ-E

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