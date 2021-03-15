«الأثر لنا».. مبادرة مصرية للحفاظ على كنوز مصر التاريخية.. شاهد

أطلقت جمعية الفكر العمراني فى مصر مبادرة تحت اسم "الأثر لنا" لإشراك المجتمع فى الحفاظ على كنوز مصر الأثرية والاستفادة منها.





وقال سيف الرشيدي مؤرخ العمارة وأحد منسقين مبادرة "الأثر لنا "إن الهدف من المبادرة هو تعليم الناس كيفية توثيق تراثهم الأصيل،وترميم القطع التاريخية، واستخدام التاريخ والتراث فى إنتاج تصميمات حديثة ومعاصرة ويكون مرتبط بالهوية المصرية والمناطق التاريخية.





واكد احد المشاركين فى المبادرة ان من خلال التجارب المختلفة التى قامت بها المبادرة خلقت نوعا من الوعي بشكل الاثار خاصة الاثر الإسلامي وتعلم سُبل احياءه والحفاظ عليه.





وفى سياق متصل وضع رئيس الوزراء "مصطفى مدبولي" استراتيجية كاملة لتطوير منطقة القاهرة التاريخية، والمسجلة كمنطقة تراث عالمى استثنائى باليونسكو منذ عام 1979، لتكون ضمن المشروعات التي تعتزم الدولة القيام بتنفيذها خلال هذه المرحلة، لاستعادة رونقها الحضاري.





فتشمل القاهرة التاريخية الآثار الإسلامية والقبطية فى ثلاث نطاقات وهى منطقة القلعة وابن طولون، الجمالية والمنطقة من باب الفتوح إلى جامع الحسين، منطقة الفسطاط والمقابر والمنطقة القبطية والمعبد اليهودى.





وأشار مدبولي إلى أنه سيتم البدء في تطوير عدد من الأماكن داخل القاهرة التاريخية، بما يراعي متطلبات سكان تلك المناطق، وخاصة أصحاب الأنشطة التجارية والحرفية، وضمان عدم التأثير على حياتهم اليومية، مؤكدًا أن ما سيتم من أعمال تطوير، سيكون المستفيد الأول منها هم قاطنو هذه المناطق.



