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توك شو

مادي ومعنوي.. راندا فخر الدين تكشف أنواع العنف ضد المرأة

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:45 ص
صدى البلد
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عادل نصار
قالت الدكتور راندا فخر الدين، أمين صندوق ومؤسس مصر للصحة والتنمية المستدامة، إن العنف ضد المرأة يأخذ أكثر من شكل، مضيفا أن هناك عنف مادي وأخر معنوي.

وأضافت فخر الدين، في حوارها لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن من ضمن أنواع العنف ضد المرأة أيضا أن يكون نفسي ومعنوي، وفي العمل ومجتمعي والحرمان من الميراث عنف ضد المرأة، والحرمان من الوصول للمراكز القيادية والوصول لحقوقها وحرمان المرأة من التعليم عنف كبير. 

وأكدت صندوق ومؤسس مصر للصحة والتنمية المستدامة، أن المرأة التي لا تتعرض للعنف تؤثر في واجباتها في الأسرة وهذا الأمر في غاية الخطورة، مشيرة إلى أن هناك قانون جديد يواجه العنف ضد المرأة المصرية.

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