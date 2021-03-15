للاحتفال بالعيد القومي.. بني سويف تعلن عن إقامة احتفالية تحت هرم ميدوم

قال بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، إن المحافظة قامت أمس بإطلاق بعض الألعاب النارية، وذلك احتفالا بالعيد القومي للمحافظة، معقبا: اليوم ستشهد المحافظة الاحتفالية الرسمية بحضور القيادات الرسمية.



وأكمل "حبش" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" سيتم الإعلان عن افتتاح بعض من المشروعات في 12 قطاع مختلف، سواء كان تعليم أو صرف صحي أو طرق وغيرها.



واسترسل: هناك بعض المشروعات القومية التي تستعد المحافظة لافتتاحها، و"أيضا هناك عدد من المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب التي ستقوم المحافظة بافتتاحها خلال الشهر القادم.



وأشار إلى وجود احتفاليه تحت هرم ميدوم والذي يعد واحد من أفضل الأهرامات على مستوى العالم، وذلك احتفالا بالعيد القومي للمحافظة.



