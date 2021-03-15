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رياضة

إبراهيم سعيد: أفضل البدء بالسولية وديانج في خط الوسط أمام فيتا

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:57 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
قال إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق أن الثنائي عمرو السولية وأليو ديانج الأفضل لقيادة خط وسط الأهلي أمام فيتا كلوب في المباراة التي ستجمع الفريقين غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف سعيد في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten": ثنائية السولية وديانج هي الأفضل لقيادة خط وسط الأهلي أمام فيتا ، كما أتمنى عدم الدفع بثلاثة لاعبين في هذا المركز خاصةً وأن الفريق يلعب من أجل تحقيق الفوز ولا بديل عن الثلاث نقاط في هذه المواجهة.

واختتم سعيد : حسين الشحات بعيد كل البعد عن مستواه منذ فترة طويلة ، وأُفضل الدفع بصلاح محسن في الجبهة اليمنى بدلًا منه ، فهو لاعب متميز ولابد من حصوله على عدة فرص للمشاركة في المباريات ، وظهر بشكل جيد خلال مباراة الإسماعيلي وتمكن من تسجيل هدف .
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