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بين الناس

سكان عزبة صالح سعد ببني سويف يناشدون المسئولين تغيير خط المياه المتهالك

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث سكان عزبة صالح سعد البحرية التابعة لقرية الكنيسة بمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف ، بسبب الاهمال الشديد وانعدام العديد من الخدمات وعدم اهتمام المسئولين، ما يعرض خطوط المياه التلوث نتيجة عدم غير مواسير مياه الشرب .

ويقول محمد الناظر فى رسالة بعث بها لخدمة " بين الناس " الذى قدمها موقع " صدى البلد " : نطالب بتغير مواسير خطوط مياه الشرب لعزبة صالح سعد البحرية التابعة لقرية الكنيسة بمركز الفشن ، حيث نعاني من عدم تغير خطوط المياه التي تم تركيبها منذ زمن بعيد ، لذلك باستبدال المواسير الزهر بمواسير صحية جديدة، لما له ضرر بالغ على الصحة، مشيرين إلى أن بعض المسئولين عن عملية الإحلال والتجديد يصرحون بأن الميزانية لا تسمح باستكمال باقى أعمال التجديد.

وأضاف: المواسير متهالكة وغير صالح للاستخدام الآدمى ، وقدمنا العديد من الشكاوى لمجلس المدينة ولكن لا توجد إستجابة علي الشكوي حتي الآن، قائلًا: "لم نعد نتحمل هذا المنظر، ولا هذا الإهمال بسبب الروائح الكريهة  ، فحياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا في ظل انتشار فيروس كورونا".

وناشد المسئولون، بضرورة التدخل لإنقاذ أهل القرية من خطر  الأمراض التي تصيبهم بسبب عدم تغيير خطوط مياه الشرب.

 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم. 

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