أخبار التكنولوجيا.. شاومي تطلق هواتف Redmi Note 10 في الإمارات.. وكيفية حذف بياناتك عن بعد فى حالة سرقة هاتفك

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة كالآتي...





بسبب التحديث الأخير.. مشكلة خطيرة في هواتف Google Pixel من جوجل

كشفت تقارير أن عدد من هواتف Google Pixel جوجل بيكسل من شركة جوجل الأمريكية، قد تعرضت لمشكلة خطيرة بسبب التحديث الأخير الذى طرحته الشكة على الهواتف، حيث تعمل الشركة على إصلاحه.





تسريبات تكشف ألوان هواتف OnePlus 9 الرائدة من وان بلس .. صور

كشفت تسريبات للمرة الأولى الألوان التى ستأتى بها هواتف OnePlus 9 والمقرر إطلاقها رسميا يوم 23 مارس المقبل، حيث ستصدر الهواتف ب 3 ألوان هى الأخضر الغامق، و الرمادى الفاتح، و الرمادى الغامق.





شاهد .. أول صور لهاتف Moto G100 من موتورولا.. مواصفات

كشفت تسريبات مصورة لأول مرة لهاتف Moto G100 من الفئة المتوسطة، و المقرر أن تطلقه شركة Motorola موتورولا الأمريكية، خلال الأيام القادمة، حيث سيأتى الهاتف بعدد من الإمكانات الكبيرة أبرزها الذاكرة العشوائية التى تصل ل 12 جيجابايت رام.



بسعر خرافي.. شاومي تطلق هواتف Redmi Note 10 في الإمارات .. مواصفات

أطلقت شركة شاومى الصينية، اليوم، سلسلة هواتفها Redmi Note 10 فى الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد الإعلان عنها رسميا الأسبوع الماضى فى الهند، حيث تأتى الهواتف فى الإمارات بنسختين هما هاتف Redmi Note 10 وRedmi Note 10 Pro الأعلى سعرا والأفضل فى الإمكانات.





لأول مرة.. مايكروسوفت تجلب ميزة "إلغاء الضوضاء النشطة" إلى Skype

حصل تطبيق مؤتمرات الفيديو التابع لشركة مايكروسوفت Microsoft، على تحديثا جديدا يجلب لتطبيق سكايب Skype مجموعة من التحسينات، منها بعض الميزات التي تأتي لأول مرة لمنصة المكالمات الصوتية والمرئية، مثل ميزة إلغاء الضوضاء النشطة.



فى حالة الضياع أو السرقة .. كيف تغلق الهاتف الأندرويد وتحذف جميع البيانات عن بعد

هناك العديد من الحالات التي نفقد فيها هواتفنا، في منازلنا أو فى العمل عندما لا نتذكر آخر مكان لاحتفاظنا بها ، وفي بعض الأحيان يتم سرقتها أو ضياعها أثناء خروجنا، ويواجه مالكو الهواتف الذكية الذين يتعرضون لضياع هواتفهم أو سرقتها مشكلة كبيرة ليس بسبب سرقة هواتفهم وإنما لسرقة بيناتهم الشخصية الأمر الذى يعرضهم للخطر.





بعد iMac Pro .. آبل تتوقف عن بيع وإنتاج هذا الجهاز

قررت شركة آبل Apple الأمريكية، التوقف عن بيع وإنتاج جهاز HomePod الأصلي في متجر الشركة عبر الإنترنت، حيث سيظل فى المتاجر حتى نفاد الكمية، كما قامت الشركة من سحب الجهاز فى عدد من الدول.





غير موجودة في تطبيقات أخرى.. 4 ميزات مهمة ستفقدها إذا قررت حذف واتسآب

بدأ تطبيق الدردشة واتسآب WhatsApp بالفعل في إرسال إشعارات إلى المستخدمين يطلب منهم قبول سياسة الخصوصية الجديدة، حيث ستدخل الشروط الجديدة ، التي كان من المفترض أن يتم طرحها في فبراير ، حيز التنفيذ في 15 مايو، فى الوقت الذى هجر فيه مئات الآلاف من المستخدمين واتسآب إلى تطبيقات دردشة منافسة مثل تيليجرام وسيجنال تحافظ على خصوصية بياناتهم.





تعويض ب 5 مليارات دولار.. دعوى قضائية تتهم جوجل بتتبع البيانات الشخصية

أفادت تقارير أن شركة Google جوجل الأمريكية، ستواجه دعوى قضائية تدعى أن الشركة تتعقب المستخدمين حتى في وضع التصفح المتخفي أو ما يعرف ب Incognito mode ، بعد أن قضت محكمة فيدرالية بأن جوجل يتعين عليها أن تواجه الدعوى المقدمة ضدها.



