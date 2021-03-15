حاضرون بأرواحهم.. أسر شهداء ليبيا يمجدون قصص ذويهم في "السراب".. شاهد

عرضت قناة "دي أم سي " تقرير فيديو يرصد أسر ضحايا المنيا الذين استشهدوا في حادث ليبيا على يد التنظيم الإرهابي "داعش"، وذلك بعد إنتاج فيلم يسرد قصصهم والثأر الذي قامت به الدولة المصرية من أجلهم خلال فيلم " السرب".





وقال بشير استفانوس شقيق الشهيدين بشوي وصومائيل: "قريتنا أكبر قرية بها عدد شهداء وهي قرية" القور" بالمنيا والتي شهدت 13 شهيدا و7 شهداء من قرية" القير" المحاورة في حادث ليبيا .





وأضافت والدة الشهيد أبانوب عياد: "ابني سافر ليبيا عشان يشتغل ويعمل شقة ويتزوج مثله كمثل الشباب" .





وفي ذلك السياق تابع شقيق الشهيد ماجد سليمان: "عائلتنا بها 5 شهداء من الذين استشهدوا في ليبيا ولكننا تفاجئنا اليوم الثاني من رد فعل الرئيس عندما قام بأخذ الثأر لأبنائنا بالضربة الجوية علي تم شنها على داعش".





وفي ذلك الصدد طالب النائب عماد خليل عضو مجلس النواب، بإدراج أسر شهداء مصر في ليبيا ضمن صندوق رعاية الشهداء .