مسن يناشد المسؤولين مساعدته في حصول أبنائه الأربعة على وظائف ثابتة

ناشد المواطن حماده مصطفى قطب ، على المعاش ، والمقيم شارع نور الدين بجوار غاز مصر التابع لحى الوراق محافظة الجيزة ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": ، المسؤولين مساعدته فى حصول أبنائه على فرص عمل.





ويقول في مناشدته: "أنا كنت موظف على درجة مدير عام بالحكومة وخرجت على المعاش ولم الجأ للوساطة في اي شئ طوال الخدمة ولكن اليوم ابحث عن وسطة لأني لي اربعة من الاولاد اثنين نظم معلومات وتجارة وزراعة وحقوق ولم يلحق اي منهم بعمل ثابت واذا مرض احد منهم تهبط ظروفنا المادية الى الصفر دا لو مرض بسيط الخوف من دخول احدهم الى مستشفى الله يقدر ماذا افعل وانا بالمعاش والدخل محدود".





وأضاف: "أنا كل ما أرجوه عمل للشباب حيث ان احدهم نظم معلومات ٢٠٠٨ والثاني تجارة ٢٠١٦ وقد أرسلوا الأوراق الخاصة بهم حتى محلات البقالة وهم شباب ولهم متطلباتهم .

مناشدا المسؤولين مساعدته فى حصول أبنائه الأربعة على وظائف ثابتة لإعانته على أعباء الحياة".





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