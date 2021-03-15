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بين الناس

مسن يناشد المسؤولين مساعدته في حصول أبنائه الأربعة على وظائف ثابتة

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن حماده مصطفى قطب ، على المعاش ، والمقيم شارع نور الدين بجوار غاز مصر التابع لحى الوراق محافظة الجيزة ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": ، المسؤولين مساعدته فى حصول أبنائه على فرص عمل.

ويقول في مناشدته: "أنا كنت موظف على درجة مدير عام بالحكومة وخرجت على المعاش ولم الجأ للوساطة في اي شئ طوال الخدمة ولكن اليوم ابحث عن وسطة لأني لي اربعة من الاولاد اثنين نظم معلومات وتجارة وزراعة وحقوق ولم يلحق اي منهم بعمل ثابت واذا مرض احد منهم تهبط ظروفنا المادية الى الصفر دا لو مرض بسيط الخوف من دخول احدهم الى مستشفى الله يقدر ماذا افعل وانا بالمعاش والدخل محدود".

وأضاف: "أنا كل ما أرجوه عمل للشباب حيث ان احدهم نظم معلومات ٢٠٠٨ والثاني تجارة ٢٠١٦ وقد أرسلوا الأوراق الخاصة بهم حتى محلات البقالة وهم شباب ولهم متطلباتهم .
مناشدا المسؤولين مساعدته فى حصول أبنائه الأربعة على وظائف ثابتة لإعانته على أعباء الحياة".

للتواصل مع القارئ من خلال رقم ٠١١٢٥٧٧٥٥٢٩
ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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