أكاذيب حول شيخوخة الثدي وكيفية الاعتناء بنفسك في وقت مبكر

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على بدء ترهل الثدى مثل التدخين وعلم الوراثة وفقدان الوزن السريع والعمر إليك مجموعه من الخرافات عن سبب ترهل الثدى يقدمها موقع برايت سايد.



الخرافة الأولى: السبب الرئيسي للترهل هو الرضاعة الطبيعية.

لا تؤثر الرضاعة الطبيعية على مظهر تدلي الثدي لدى الإناث - بل إن عدد مرات الحمل هو الذي يتسبب في الواقع في ترهل جسم المرأة وثدييها.





يمكن أن تكون هناك أسباب أخرى للترهل مثل شيء بسيط مثل الجاذبية. تواجه بعض الفتيات ترهلات في وقت مبكر من عمر 20 عاما.

الخرافة الثانية: تمارين الضغط وغيرها من التمارين ستشد الثديين.





يصبح الجلد أقل مرونة مع تقدم العمر وتصبح الغدد الثديية نفسها أصغر. هذا هو السبب في أن الثدي يبدأ في النظر إلى "فارغ". تساعد التمارين على تقوية العضلات الموجودة خلف الثديين الموجودة في الصدر.





الخرافة الثالثة: الثدي الصغير لا يتدلى.

ترهل الثدي هو تغيير مرتبط بالعمر لا مفر منه وحجمه لا علاقة له به ولهذا السبب يصبح من الصعب على الأربطة الضعيفة مع تقدم العمر أن تتعامل مع الحمل الثقيل.





الخرافة الرابعة: حمالات الصدر تمنع ترهل الثديين.

فإن ارتداء حمالة الصدر المستمر في الواقع يعزز الترهل . كل ذلك لأن حمالات الصدر ترفع الثديين وتسهل عمل الأربطة ، مما يجعلها أضعف ، مما يفاقم من قدرتها على إمساك الثديين بشكل طبيعي. يجب ألا تتوقف عن ارتداء حمالة الصدر تمامًا خاصة إذا كنت تشعر بعدم الراحة أو الألم عند ممارسة الرياضة.





الخرافة الخامسة: حمالة الصدر كبيرة الحجم يمكن أن تعزز الترهل.

لا يوجد بحث يثبت صحة ذلك. لكن حمالات الصدر الكبيرة الحجم يمكن أن تسبب عدم الراحة من خلال التسبب في تهيج الجلد من احتكاك الجلد.