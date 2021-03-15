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رياضة

تيجانا مديرا فنيا لنادي زد

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:23 ص
صدى البلد
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ملك موسي
قرر مجلس إدارة نادي زد، برئاسة أحمد دياب، تولي إسماعيل يوسف، الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي 

يأتي هذا خلفًا لأسامة نبيه الذي رحل لتولي منصب المدرب العام بنادي الزمالك خلال الفترة الحاليه.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق زد كالتالي:

تعيين إسماعيل يوسف، مديرًا فنيًا للفريق، على أن يتولى وليد صلاح الدين، منصب مدير الكرة، بجانب تولي محمد صبري منصب المدرب العام، فيما يتولي أحمد سمير، منصب المدرب. 

وسيتولى خالد متولي، منصب مدرب حراس مرمى الفريق، و الدكتور أيمن فريد منصب طبيب الفريق.

ويحتل زد المركز التاسع بجدول ترتيب مجموعة القاهرة بدورى القسم الثاني، برصيد 21 نقطة بينما يحتل الصدارة فريقا بورتو والترسانة بالتساوي برصيد 30 نقطة.
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