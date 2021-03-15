ينتقل من الكلاب والخفافيش.. «البيطريين» تحذر: فيروس السعار يصيب الإنسان ويتسبب في الوفاة

قال خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، إن مرض السعار لدي الكلاب والحيوانات ماهو إلا داء فيروسي مميت يصيب المخ والجهاز العصبي، ينتقل الداء من الحيوان للإنسان وذلك عن طريق لعاب الحيوان المريض.



وأكمل "سليم" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": الكلاب هي الأكثر نقلا للمرض خاصة في مصر، معقبا: يمكن للخفافيش نقل الفيروس ولكن ليس داخل مصر.



وأضاف، أعراض المرض تكون عبارة عن حمى وصداع وغثيان وقيء وقلق وصعوبة في البلع وفرط النشاط و فرط إفراز اللعاب وهلوسة ومن ثم شلل جزئي.



واسترسل: عدد البلاغات الخاصة بالعقر في مصر تصل إلى 450 ألف حالة سنويا، معقبا: حالات الوفاة تقترب من 100 حالة وأكثرهم في القاهرة والجيزة والشرقية.





