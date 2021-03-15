كيف تحضرين أطباق حلويات صحية بالشوفان

فوائد الشوفان لا تنكر فهو يحمل العديد من الفوائد الصحية إضافة إلى قلة سعراته الحرارية وغناه بكم أكبر الألياف التى تمنحك الشبع لفترة أطول إلى طرق سريعه لعمل حلويات من الشوفان يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.

تفاح محشو بالشوفان والريكوتا

سوف تحتاجين

ملعقة كبيرة من الريكوتا

تفاحة كبيرة

قرفة

جوزة الطيب

ملعقة صغيرة من الجوز المقشر

ملعقة كبيرة من رقائق الشوفان

عسل

كيفية عمل الفطيرة بالخطوات

اغسلى التفاح وقومى بإزالة اللب بحذر بسكين

ضعي الريكوتا والشوفان الملفوف والجوز والقرفة في التفاح

اخبزيها لمدة 15 دقيقة

قدمي التفاح ساخنًا أو باردًا.

صبى بعض العسل و يمكنك أيضًا إضافة الزبادي الطبيعي أو الجبن الكريمي





فطائر الشوفان الحلوة

سوف تحتاجين

جرام من الشوفان

بيض

15 جرام من الزبيب

بديل السكر أو العسل

50 جرام من جبنة الريكوتا قليلة الدهون

طريقة عمل الفطيرة بالخطوات

اخلطي جميع المكونات بملعقة كبيرة واقلي كل جانب من الفطائر في مقلاة.

قدمي الفطائر ساخنة. يمكنك أيضًا وضع جبن كريمي قليل الدسم أو الريكوتا على الطبق.