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نهاد أبو القمصان: ما حدث مع "طفلة المعادي" هتك عرض ولدينا طفرة في العقوبات

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:51 ص
طفلة المعادي
طفلة المعادي
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ندى رأفت
أكدت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن التحرش بطفلة المعادي يعتبر هتك عرض، حيث إنه اقترب من أماكن العفة لدى الطفلة الصغيرة. 

وأضافت "أبو القمصان"، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن خلعه لملابس الطفلة يعتبر هتك عرض حتى لو لم يكن هناك أي علاقة جنسية قائمة، موضحة أنه حال وجود علاقة جنسية كاملة تسمى في هذه الحالة الاغتصاب، مؤكدة أن هناك طفرة في عقوبات التحرش والاغتصاب.

 وأوضحت أن هناك مجال واسع من الأعمال في القانون الجنائي، حيث إن هناك التعرض لأنثى وله عقوبة وهناك فعل فاضح في الطريق العام وهناك التحرش والاغتصاب وهتك العرض.
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