طرح بوسترات فردية لمسلسل قارئة الفنجان.. شاهد

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "قارئة الفنجان" البوسترات الرسمية الخاصة بالعمل.
تدور الأحداث في إطار من الغموض والأحداث الغريبة على أحد شواطئ بيروت، حيث يلتقي مجموعة من الشبان والفتيات من أعمار مختلفة وجنسيات متعددة، يتعرفون على بعضهم البعض، ويتحدثون عن الحظ والطالع وما حدث خلال عام 2020.
وفي ظل هذه الأجواء، يكشف أحدهم عن تطبيق إلكتروني يتيح عبر قراءة الفنجان معرفة الطالع واستكشاف المستقبل، فيقوم الجميع بتحميل التطبيق المذكور، ويصوّرون فناجين القهوة عبر التطبيق، الذي يكشف عن أحداث محددة ستحصل لهم محددًا الأيام والتواريخ والساعات بينها موت وقتل وأمور مرعبة أخرى.
العمل تم تصويره فى دولة لبنان على مدار عدة أسابيع ، ويشارك في بطولة المسلسل عدد من الممثلين من مختلف الجنسيات العربية وعلى رأسهم أحمد فهمي، باسم مغنية، ورد الخال، روان مهدي، يارا قاسم، أحمد شعيب، محمود الليثي .