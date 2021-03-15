طرح بوسترات فردية لمسلسل قارئة الفنجان.. شاهد

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "قارئة الفنجان" البوسترات الرسمية الخاصة بالعمل.

تدور الأحداث في إطار من الغموض والأحداث الغريبة على أحد شواطئ بيروت، حيث يلتقي مجموعة من الشبان والفتيات من أعمار مختلفة وجنسيات متعددة، يتعرفون على بعضهم البعض، ويتحدثون عن الحظ والطالع وما حدث خلال عام 2020.



