الجيش الليبي يلقي القبض على قيادي بتنظيم داعش الإرهابي

كشف الجيش الوطني الليبي عن إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي، وذلك في عملية أمنية جنوب ليبيا.





وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي: "في تمام الساعة الخامسة صباح (الأحد)، قامت مجموعة عمليات المهام الخاصة بالقوات المسلحة بعملية نوعية في مدينة أوباري (حي الشارب) استهدفت أبرز قيادي في تنظيم داعش محمد ميلود محمد والمكنى أبو عمر".





وأضاف: "أصبح هذا الإرهابي الخطير - أبو عمر- في قبضة القوات المسلحة".





يذكر أن أبو عمر، هو أحد قيادات تنظيم داعش الإرهابي عقب سيطرة التنظيم على مدينة سرت عام 2015.





وكانت تربط أبو عمر علاقة قوية مع أمير تنظيم داعش في ليبيا أبو معاذ العراقي الذي قتل العام الماضي على يد قوات الجيش الليبي.





ويتهم أبو عمر بخطف أربعة مهندسين إيطاليين سنة 2016 ومطالبته بفدية تقدر بأربعة ملايين يورو دفعت في مقابل إطلاق سراحهم، وفقًا للبيان نفسه.



