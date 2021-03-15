ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعرف على كلمة السر في عودة كارتيرون إلى الزمالك

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:36 ص
صدى البلد
Advertisements
ملك موسي
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن كلمة السر في رجوع كارتيرون هو محمد القاسم رئيس التعاون السعودي السابق، الذي أبدى دعمه الكبير للنادي الأبيض .

وأضاف المصدر أن مسؤولي القلعة البيضاء عند التواصل مع القاسمـ أبدى مساعدته للنادي، وهو ما أغضب جمهور نادي التعاون السعودي .

وفجر المصدر مفاجأة أن  محمد القاسم رئيس التعاون السعودي السابق، من أجل مصالحة جمهور ناديه حرص علي  مساهمته للفريق والوقوف بجانبه في الفترة الأخيرة وتكفل بمعسكر نادي التعاون وهذا كنوع من الدعم للنادي ومصالحة الجماهير.

ويعد محمد القاسم هو العامل الأساسي في عودة كارتيرون مرة أخرى للزمالك في الفترة الحالية بدلًا من البرتغالي جايمي باتشيكو.

وكان القاسم هو من تعاقد مع كارتيرون الموسم الماضي من الزمالك، ودفع الشرط الجزائي في عقده.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب لا يصدق.. سيدة تستعين بقاتل مأجور للتخلص من والدة طليقها وابنته

بسبب سلوكه على متن الطائرة.. مسافر مهدد بالسجن 20 عامًا وغرامة 250 ألف دولار

مواصفات نيسان صني الشكل الجديد 2021 .. وأسعارها في السوق السعودي| صور