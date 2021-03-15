تعرف على كلمة السر في عودة كارتيرون إلى الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن كلمة السر في رجوع كارتيرون هو محمد القاسم رئيس التعاون السعودي السابق، الذي أبدى دعمه الكبير للنادي الأبيض .





وأضاف المصدر أن مسؤولي القلعة البيضاء عند التواصل مع القاسمـ أبدى مساعدته للنادي، وهو ما أغضب جمهور نادي التعاون السعودي .





وفجر المصدر مفاجأة أن محمد القاسم رئيس التعاون السعودي السابق، من أجل مصالحة جمهور ناديه حرص علي مساهمته للفريق والوقوف بجانبه في الفترة الأخيرة وتكفل بمعسكر نادي التعاون وهذا كنوع من الدعم للنادي ومصالحة الجماهير.





ويعد محمد القاسم هو العامل الأساسي في عودة كارتيرون مرة أخرى للزمالك في الفترة الحالية بدلًا من البرتغالي جايمي باتشيكو.



