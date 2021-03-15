كريم عبد العزيز يروج لـ الاختيار2.. ومغردون: «حاجة مشرفة»

روج الفنان كريم عبد العزيز لمسلسله الجديد الاختيار ٢ المقرر عرضه في شهر رمضان القادم والذي يجسد تضحيات رجال الشرطة المصرية في حماية واستقرار أمن البلد.







ونشر كريم عبد العزيز عبر حسابه التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة لبوستر الفيلم وعلق عليها قائلا: "الاختيار 2 ...رمضان 2021 ".







وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين " حاجة مشرفة بإذن الله " و " أكيد هيبقي عمل مشرف وهيسيب بصمه في اعمالك الفنيه ان شاء الله ربنا يبارك فيه وبالنجاح والتوفيق الدائم يارب" و "متوقعين شغل عالى يا نجم .. كريم و مكى يعنى لقاء العمالقه".





وطرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للمنتج تامر مرسي البرومو الرسمى لمسلسل "الاختيار ٢ " بطولة النجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى ، المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضانى المقبل.







وشهد البرومو العديد من مشاهد الأكشن للنجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.. وعدد من المشاهد المشوقه الذي جعل رواد السوشيال ميديا يترقبون هذا العمل.







ونشر تامر مرسي، على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك البرومو وكتب عليه ": ساعات الكلمة بتكون أخطر من السلاح، الحرب لسه ما انتهتش واللى على حق مبيخافش، "الاختيار 2 " حصريًا على أون رمضان 2021.







مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي ويشارك في بطولته أيضًا إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، أسماء أبو اليزيد وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمى.