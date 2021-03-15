لسبب لا يصدق.. سيدة تستعين بقاتل مأجور للتخلص من والدة طليقها وابنته

اعترفت سيدة أمريكية من ولاية "نيويورك" بأنها استعانت بـ قاتل مأجور من أجل قتل والدة طليقها وابنته ذات الـ5 أعوام، وذلك أملًا في أن يقضي هو معها المزيد من الوقت.





يشار إلى أن "إلسي رودريجيز جارسيا"، البالغة من العمر 27 عامًا، اعترفت بالتآمر والتخطيط لمحاولتي القتل خلال جلسة محاكمة عُقدت يوم الخميس الماضي، وكان هذا الاعتراف جزءً من اتفاقية عقدتها، ومن المقرر أن يصدر ضدها حكم بالسجن لمدة تتراوح ما بين عامين إلى 6 أعوام في الـ15 من أبريل المقبل.









وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن "جارسيا" انفصلت عن زوجها ووالد أحد أطفالها في شهر يناير لعام 2019، وأثناء قضائه وقت في دولة الإكوادور برفقة والدته وابنته من علاقة سابقة خلال فصل الصيف، أعدت هذه السيدة مؤامرة جنونية لمحاولة استعادته، حيث استطاعت التواصل مع قاتل مأجور في الإكوادور وطلبت منه قتل والدة طليقها وابنته.





وأفاد "تيموثي سيني"، المدعي العام لمقاطعة "سوفولك" بولاية "نيويورك"، بأن هذه المؤامرة كانت جزءً من خطة وضعتها "إلسي رودريجيز جارسيا" كي تتمكن من قضاء مزيد من الوقت معه دون تشتيت انتباه من عائلته، مضيفًا أنها رتبت لتنفيذ محاولتي القتل في الإكوادور اعتقادًا بأن احتمالية كشف مؤامرتها بذلك ستكون أقل.





وأكد المدعي العام أن نواياها كانت واضحة للغاية، لكن سلطات إنفاذ القانون تمكنت من التدخل قبل أن يتأذى أي شخص.









واستطرد موضحًا أن "جارسيا" تواصلت مع شريكها في المؤامرة عبر تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، وذلك في يوليو لعام 2019، واتفقت معه على تنفيذ جريمتي القتل وأرسلت له صورًا لإحدى الضحيتين، وزودته أيضًا بالعنوان ووافقت على دفع مبلغ 6 آلاف دولار لقتل الضحيتين، لكن زوجها السابق، والذي لم تُذكر هويته، علم بخطتها الملتوية وأبلغ الشرطة في ولاية "نيويورك"، ولم تشر التقارير الإخبارية إلى كيفية اكتشافه تفاصيل المؤامرة.



