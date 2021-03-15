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حوادث

الداخلية تكشف حقيقة تجمع أهالي «البصارطة» بسبب انتشار المخدرات

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:20 ص
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان "أهالى البصارطه بدمياط ينظمون وقفة إحتجاجية على انتشار تجارة المخدرات فى القرية". 

وأكد مصدر امنى عدم صحة ما نشر وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بين طرف أول ( 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية) ، طرف ثانى (4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية) ، وجميعهم مقيمين بقرية البصارطة بدائرة مركز شرطة دمياط مما أدى إلى تجمع عدد من المواطنين للمشاهدة. 

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وضُبط بحوزتهم 4 "سلاح أبيض"..كما تم ضبط الشخص الذى قام بترويج تلك الشائعة. 

 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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