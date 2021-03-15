ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مجلس الدولة: تعيين القاضيات يبدأ يوم 27 مارس وهناك شروط للالتحاق

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:21 ص
المستشار طه كرسوع،
المستشار طه كرسوع، المتحدث الرسمي باسم مجلس الدولة
Advertisements
ندى رأفت
أكد المستشار طه كرسوع، المتحدث الرسمي باسم مجلس الدولة، أنه تم الموافقة على تعيين القاضيات في مجلس الدولة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أن عملية التعيين ستكون نقلًا من الهيئات القضائية الأخرى للعمل بالنيابة الإدارية ومجلس الدولة.

 وأضاف "كرسوع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عملية تعيين القاضيات في مجلس الدولة يبدأ يوم 27 مارس الجاري، وسيتم سحب الملفات وتقديم الطلبات حتى 29 إبريل، إلا أن يتم فحص الملفات ويبدأ عملية التعيين.

وأوضح أن هذا الخطوة الأولى في تعيين النساء بمجلس الدولة والنيابة العامة، والتجربة تبدأ هكذا وسيكون مثلما حدث مع محاكم الاستئناف والتي تم نقل قاضيات لها من هيئات أخرى، مؤكدًا أن الإشتراطات في التعيين بمجلس الدولة بأن يكون حاصل على دبلومين من الدبلومات الدراسات العليا في القانون وهو ما بين النساء والرجال.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مجلس الدولة يعين قاضيات تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. تعرف على التفاصيل

رئيس مجلس الدولة: نجهز القضايا بـ المفوضين لتبدأ القاضيات الجديدات عملهن

موعد تقديم القاضيات للعمل بمجلس الدولة.. فيديو

مجلس الدولة يكشف إجراءات تعيين قاضيات .. فيديو

تعادل درجة قاضي.. تفاصيل وموعد تعيين وظيفتى مندوب ونائب بمجلس الدولة

مجلس الدولة يكشف شروط تعيين عضوات به.. فيديو

ترشيحاتنا

الإفراج عن 25 زميلًا.. رد نقيب الصحفيين ضياء رشوان حول حبس الصحفيين.. فيديو

وزير الدفاع الأمريكي يكشف عن دولة تهدد الولايات المتحدة

واقع جديد وتحديات صعبة.. رئيس وزراء قطر السابق يحذر دول الخليج من خطر قادم.. تفاصيل

ارتدت 120 قيراطًا من الألماس.. ياسمين صبرى تثير الجدل بأنوثتها.. صور

مجلس الدولة يكشف شروط تعيين عضوات به.. فيديو

انتقاما من بوتين.. قصة مربية قطعت رأس طفلة وسارت بها وهي تكبر في شوارع موسكو | فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب لا يصدق.. سيدة تستعين بقاتل مأجور للتخلص من والدة طليقها وابنته

بسبب سلوكه على متن الطائرة.. مسافر مهدد بالسجن 20 عامًا وغرامة 250 ألف دولار

مواصفات نيسان صني الشكل الجديد 2021 .. وأسعارها في السوق السعودي| صور