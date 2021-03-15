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مرأة

حيل مذهلة لإبقاء الأطعمة ناضجة فترة أطول

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:02 م
صدى البلد
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لمياء الياسين

معظم الأطعمة لها فترة صلاحية قصيرة جدًا لكن إليك وفقا لموقع برايت سايد بعض النصائح المفيدة لمساعدتك على الاستمتاع ببعض الاطعمه وحفظ الاطعمه وغيرها من الأطباق الشهية لفترة أطول بكثير من المعتاد يقدمها موقع برايت سايد

 توت + خل + ماء

امزج 1:10 خل التفاح والماء. اشطف التوت في هذا المحلول ، وصفيها ، وضعها في وعاء مبطن بالورق ، وضعه في الثلاجة. المحلول ضعيف ، لذا لن تتذوق الخل ، وسيستمر التوت لفترة أطول

كرفس ، بروكلي ، خس + ورق قصدير

لف البروكلي أو الكرفس أو الخس بالكامل بورق الألمنيوم. ستبقى طازجة ومقرمشة لمدة 2-3 أسابيع أو أكثر

جبن + ورق المنيوم

سيبقى الجبن أفضل إذا قمت بلفه بورق ألمنيوم ووضعه في وعاء من السيراميك أو الزجاج. يمكنك أيضًا وضعها في صندوق بلاستيكي ، لكن اتركه مفتوحًا قليلًا. احتفظ بالجبن في جزء دافئ من الثلاجة

جبن قريش + سكر أو ملح

ضع عبوة مفتوحة من الجبن القريش في وعاء زجاجي وقم بتخزينه في الثلاجة ، ضعي 2-3 مكعبات من السكر عليه. يمكنك أيضًا حفظ المنتج بدون الثلاجة: صب طبقة من الملح في وعاء معقم ، ثم ضع الجبن القريش عليه ، وقم بتغطيته بقطعة قماش.

زنجبيل + ماء مغلي

إذا كنت لا تهتم كثيرًا بالخصائص الصحية للزنجبيل ولكنك قلق بشأن مذاقه ، فاحفظه في الفريزر. ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بها طازجة لفترة طويلة ، جففها قليلًا في الشمس ، ثم لفها في ورق زبدة وضعها في مكان بارد ومظلم. طريقة أخرى هي نقعها في الماء المغلي ووضعها في الثلاجة.

بصل أخضر + زجاجة + فريزر

طريقة بسيطة لتجميد البصل الأخضر هي تقطيعه ووضع القطع في زجاجة بلاستيكية. جففها قليلًا قبل وضعها في الفريزر. إذا قمت بذلك بشكل صحيح ، يمكنك تخزينها حتى الشتاء
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