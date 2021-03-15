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دعم كبير من الرئيس للصحافة.. ضياء رشوان: تم إغلاق 5 صحف فى الفترة الماضية

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:45 ص
ضياء رشوان
ضياء رشوان
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داليا أحمد

قال ضياء رشوان ، نقيب الصحفيين، إنه يتقدم بكل الشكر للدولة المصرية لدعمها المباشر لنقابة الصحفيين الذى مكنها من توفير كل الأنشطة الخاصة بها ، موضحًا أن نقابة الصحفيين لم تلقى مثل هذا الدعم من قبل طوال السنتين الماضيين.

أوضح  ضياء رشوان، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية"، أن الكاتب أحمد عبد المعطى حجازى من أبرز القامات الذين أصيبوا بوعكة صحية كبيرة ، وعلى الفور أمر السيسى بتكليف لعلاجه على نفقة الدولة خلال 24 ساعة والتنسيق مع وزارة الصحة.

 

أكد ضياء رشوان، أن هناك الكثير من الزملاء الذين يعانون من البطالة فى الصحافة تتعدى المئات والنقابة تقدم لهم الدعم بما تتحمله ،متابعًا أنه منذ قرابة العاميين تم وضع قرار رسمى بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعى بأن تشمل التأمينات الاجتماعية للمفصولين أوالمستقلين أو أصحاب الصحف المغلقة.

 

تابع ضياء رشوان، أنه سيتم تقديم تسهيلات مالية وقروض تساعدهم على دفع تأميناتها والحصول على معاشتهم، منوهًا إلى أنه تم إغلاق على الأقل 5 صحف فى العاميين الماضيين بتسويات عادلة ، منوهًا إلى أن نقابة الصحفيين فى حاجة لدعم المجتمع باستمرار.

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