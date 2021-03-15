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محافظات

فتاة تبتلع 6 مشابك في بطنها شهرا بسوهاج.. وهذا ما حدث

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:21 ص
فتاة تبتلع 6 مشابك
فتاة تبتلع 6 مشابك في بطنها شهرا بسوهاج
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أنغام الجنايني
نجح الفريق الطبي بمستشفى سوهاج الجامعي في استخراج 3 مشابك كاملة من معدة فتاة في منتصف العقد الثاني من العُمر، و5 أطراف أخرى منفصلة لمشابك بأمعائها، حيث ابتلعتهم بغرض الانتحار بمحافظة سوهاج.


واستغرقت العملية الجراحية 5 ساعات بعمليات طوارئ الجراحة العامة بمستشفى سوهاج الجامعي، والفريق الطبي القائم بالعملية (محمد ابوسديرة - دكتور محمود ناصر - ودكتور ادهم قدري - وأطباء التخدير - دكتور محمود عبداللطيف - ودكتور احمدجمال - ودكتورمحمد يوسف)، وطاقم التمريض الجراحه (محمد خيري - ووائل ومستر يوسف جرجس).

وأوضح الدكتور محمود ناصر، الجراح المساعد بالعملية، أن الفتاة جاءت في الواحدة صباحًا من يوم السبت، وكانت تُعاني من حالة التهاب بريتوني حاد.

وأضاف أن الفتاة القاصر قد بلعت تلك المشابك منذ شهر مضى في محاولة منها للانتحار، وعلى الفور تم دخولها إلى غرفة عمليات الطوارئ، عقب وصولها إلى قسم استقبال الجراحة بالمستشفى الجامعي.
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