فتاة تبتلع 6 مشابك في بطنها شهرا بسوهاج.. وهذا ما حدث

نجح الفريق الطبي بمستشفى سوهاج الجامعي في استخراج 3 مشابك كاملة من معدة فتاة في منتصف العقد الثاني من العُمر، و5 أطراف أخرى منفصلة لمشابك بأمعائها، حيث ابتلعتهم بغرض الانتحار بمحافظة سوهاج.









واستغرقت العملية الجراحية 5 ساعات بعمليات طوارئ الجراحة العامة بمستشفى سوهاج الجامعي، والفريق الطبي القائم بالعملية (محمد ابوسديرة - دكتور محمود ناصر - ودكتور ادهم قدري - وأطباء التخدير - دكتور محمود عبداللطيف - ودكتور احمدجمال - ودكتورمحمد يوسف)، وطاقم التمريض الجراحه (محمد خيري - ووائل ومستر يوسف جرجس).





وأوضح الدكتور محمود ناصر، الجراح المساعد بالعملية، أن الفتاة جاءت في الواحدة صباحًا من يوم السبت، وكانت تُعاني من حالة التهاب بريتوني حاد.



