بشرة لأهالي سيناء بخصوص سرعة الإنترنت

واقطيه والمريح ورابعه والجناين، وذلك تزامنا مع فترة اعاده إعمار المنازل التي تعرضت للعمليات

، حيث تم عرض امكانيه دعم الشركه المصريه للاتصالات لقرى المثلث الأخضر والتي تضم قري

وقال الشيخ حميد منصور أن الوزير الاتصالات، وافق على تشكيل لجنة لمعاينة مقر لمركز إبداع لتدريب الخريجين من أبناء سيناء على برامج التحول الرقمي والحصول على شهادات معتمده من وزاره الاتصالات . . كما وافق على إنشاء مكتب بريد نموذجي بقريه قاطيه لخدمه قري المثلث الأخضر.





كما تناول اللقاء زياده سرعه النت في المحافظه وخاصه قري مركز بئر العبد وتفعيل خط ٠١٥ we بمنطقه رمانه ، حيث حضر اللقاء الشيخ حميد منصور ، والمهندس عبد الحميد الأخرسي والحاج سلامه عطالله وصبري كامل.



وفي نفس السياق .. تفقد كليب راشد وكيل وزاره الشباب والرياضه في محافظة شمال سيناء، قرى المثلث الأخضر قاطيه واقطيه والمريح والجناين ببءر العبد، والتي تعرضت للعمليات الارهابيه في الفتره السابقه، وذالك لبحث الإجراءات اللازمه لتنفيذ مشاريع ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ، في هذا الشأن رفع كفاءة وترميم المنشآت وملاعب النجيل الصناعي وتوفير المستلزمات الرياضية بمراكز الشباب بهذه القري .



اقرا ايضا:

الأهالي يستغيثون لخروج موقف الميكروباصات من شارعي 23 و26 يوليو بالعريش









