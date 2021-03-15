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محافظات

بشرة لأهالي سيناء بخصوص سرعة الإنترنت

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:48 ص
بشرة سارة لأهالى
بشرة سارة لأهالى سيناء بخصوص سرعة الإنترنت
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احمد صالح
التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  بعدد من رموز مركز  بئر العبد  محافظة  شمال سيناء،  حيث   تم عرض امكانيه دعم الشركه المصريه للاتصالات لقرى المثلث الأخضر والتي تضم قري قاطية واقطيه والمريح ورابعه والجناين، وذلك  تزامنا مع فترة  اعاده إعمار المنازل التي تعرضت للعمليات الإرهابية ودعم الأسر التي تعرضت للخسائر.

وقال الشيخ حميد منصور أن  الوزير  الاتصالات، وافق على تشكيل لجنة لمعاينة مقر لمركز إبداع لتدريب الخريجين من أبناء سيناء على  برامج التحول الرقمي والحصول على شهادات معتمده من وزاره الاتصالات . . كما وافق على إنشاء مكتب بريد نموذجي بقريه قاطيه لخدمه قري المثلث الأخضر.


كما تناول اللقاء زياده سرعه النت في المحافظه وخاصه قري مركز بئر العبد وتفعيل خط ٠١٥ we بمنطقه رمانه ، حيث حضر اللقاء الشيخ حميد منصور ، والمهندس  عبد الحميد الأخرسي والحاج سلامه عطالله وصبري كامل.

وفي نفس السياق .. تفقد  كليب راشد وكيل وزاره الشباب والرياضه في محافظة شمال سيناء، قرى المثلث الأخضر قاطيه واقطيه والمريح والجناين ببءر العبد،  والتي تعرضت للعمليات الارهابيه في الفتره السابقه، وذالك لبحث الإجراءات اللازمه لتنفيذ مشاريع ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه  ، في هذا الشأن رفع كفاءة وترميم المنشآت وملاعب النجيل الصناعي وتوفير المستلزمات الرياضية بمراكز الشباب بهذه القري .

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