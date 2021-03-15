ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الإفراج عن 25 زميلًا.. رد نقيب الصحفيين ضياء رشوان حول حبس الصحفيين.. فيديو

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:17 ص
ضياء رشوان
ضياء رشوان
Advertisements
داليا أحمد

قال ضياء رشوان ، نقيب الصحفيين، إن حرية الرأى و التعبير هى جوهر الصحافة المصرية ، متابعًا أن الدستور المصري فى المادة 71 ،72 ومواد أخرى أكد على حرية الرأى والتعبير وعلى عدم جواز حبس الصحفيين إلا فى قضايا تمس الفتنة والقتل.

 

أوضح  ضياء رشوان، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية"، أن مصر الآن تعيش فترة إنتقالية وهناك دائما نزاع بين من يرغبون فى مزيد من الحرية وبين من يرون أن الحرية الزائدة خطأ، مؤكدًا أن مزيد من الحرية المسئولة التى تنظمها القوانين أمر ضرورى لأن الحرية هى حياة الصحفيين.

 

وأضاف ضياء رشوان، أن هناك بعض الصحفيين موجودين داخل السجون إحتياطيا ولا يوجد محبوسين على ذمة قضايا سوي اثنين فقط ، مشيرا إلى أن النقابة وقفت بجوار حوالى 25 شخصا كانوا محبوسين إحتياطيا فى قضايا رأى ونشر أخبار كاذبة .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ضياء رشوان: مجلس الشيوخ جزء مهم من تاريخ مصر البرلماني |صور

«الصحفيين» تزور عامر عبد المنعم في محبسه بـ«ليمان طرة»

ضياء رشوان يعلن ترشحه مرة أخرى على مقعد نقيب الصحفيين

ضياء رشوان : لا يزال أمامنا الكثير لإنجازه لصالح الصحافة والصحفيين

عقب ترشحه مجددا.. ضياء رشوان يقدم كشف حساب عن دورته المنتهية

نقيب الصحفيين: السعي للإفراج عن المحبوسين احتياطيا واجب دائم

ترشيحاتنا

بيان عاجل من أسترازينيكا ردا على تقارير عن جلطات دموية لدى متلقي لقاح كورونا

اللي عنده أعراض برد يقعد في البيت.. رسالة هامة من متحدث التعليم العالي لطلاب الجامعات

وكيل باتشيكو يكشف مفاجأة بشأن إقالته

كاد يتسبب في أزمة دولية كبرى.. نتنياهو يتراجع عن قرار لمعاقبة الأردن بسبب إلغاء زيارته للإمارات

سر عودة كارتيرون لقيادة الزمالك

بعد وصلة رقص لايف.. إطلالات تضع كنزى عمرو دياب فى مأزق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب لا يصدق.. سيدة تستعين بقاتل مأجور للتخلص من والدة طليقها وابنته

بسبب سلوكه على متن الطائرة.. مسافر مهدد بالسجن 20 عامًا وغرامة 250 ألف دولار

مواصفات نيسان صني الشكل الجديد 2021 .. وأسعارها في السوق السعودي| صور