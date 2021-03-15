الإفراج عن 25 زميلًا.. رد نقيب الصحفيين ضياء رشوان حول حبس الصحفيين.. فيديو

قال ضياء رشوان ، نقيب الصحفيين، إن حرية الرأى و التعبير هى جوهر الصحافة المصرية ، متابعًا أن الدستور المصري فى المادة 71 ،72 ومواد أخرى أكد على حرية الرأى والتعبير وعلى عدم جواز حبس الصحفيين إلا فى قضايا تمس الفتنة والقتل.

أوضح ضياء رشوان، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية"، أن مصر الآن تعيش فترة إنتقالية وهناك دائما نزاع بين من يرغبون فى مزيد من الحرية وبين من يرون أن الحرية الزائدة خطأ، مؤكدًا أن مزيد من الحرية المسئولة التى تنظمها القوانين أمر ضرورى لأن الحرية هى حياة الصحفيين.

وأضاف ضياء رشوان، أن هناك بعض الصحفيين موجودين داخل السجون إحتياطيا ولا يوجد محبوسين على ذمة قضايا سوي اثنين فقط ، مشيرا إلى أن النقابة وقفت بجوار حوالى 25 شخصا كانوا محبوسين إحتياطيا فى قضايا رأى ونشر أخبار كاذبة .