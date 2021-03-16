حياة كريمة..مدير التضامن الاجتماعى يكشف المرحلة الثانية لتطوير قرى مطروح ..شاهد

تحظى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " بأهمية كبيرة بمصر عامة ومحافظة مطروح خاصة وذلك لما تحققة المبادرة من تقديم الدعم لمواطنى القرى والتجمعات الصحراوية التى تعانى من نقص الخدمات .









واكد فتحى الجمل مدير الشئون الاجتماعية بمطروح فى تصريح خاص لصدى البلد صدى البلد علي أهمية المبادرة الرئاسية لبناء الإنسان المصرى وتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، وتماشيًا مع خطة الدولة للنهوض بالمنظومة التعليمية والرياضية لتحقيق التنمية الشاملة.





واضاف أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لها دور كبير فى دعم القرى والتجمعات الصحراوية خاصة مع طبيعتها الصحراوية التى تمثل ثمن مساحة مصر مما يصعب توصيل الخدمات لها .





وأشار المحافظ إلى إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" لتطوير 5 قرى بنطاق المحافظة من أجل تقديم كافة الخدمات للمواطنين وتحقيق استقرارهم الاجتماعي.





وأوضح أن قرى المرحلة الأولى بمطروح هى زاوية العوامة وسيدى شبيب بالضبعة، وأبو مزهود برانى، وبهى الدين بسيوة، وسيدنا هود بالحمام، حيث تم الإسراع فى تنفيذ المبادرة في القطاعات التنموية المختلفة بدعم من محافظ مطروح لواء خالد شعيب وتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي للاسراع في توفير حياة كريمة للأهالى، وفقا للمخطط والأعمال المدرجة.





وقال إن المرحلة الأولى شهدت تنفيذ رفع كفاءة وإحلال وإعادة بناء لعدد 134 منزل بال5 قرى منها,, 18 منزل بقرية سيدنا هود بالحمام و29 منزل بزاوية العوامة و30 منزل بسيدى شبيب بالضبعة و19 بابو مزهود ببرانى و38 منزل ببهى الدين بواحة سيوة،، .





واضاف أن اعمال التطويرات شملت دهانات وتركيب سيراميك ورخام وأدوات صحية وكهرباء بما يضمن. توفير مساكن ملائمة.





وأشار أنه تم ايضا من خلال المبادرة لل5 قرى رصف طرق وتطوير مداخل القرى وانشاء خزانات وتطوير مدارس ووحدات صحية ، وإنشاء وتطوير ملاعب خماسى منجلة، بدعم من محافظة مطروح لأهالى القري. بالإضافة إلى تطوير مقر الوحدة المحلية، ودعم القري باعمدة إنارة من الخطة الاستثمارية وانشاء خزانات لتجميع مياه الأمطار .

وكشف مدير التضامن الاجتماعي إنه تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بمطروح لتطوير 6 قرى، هي السلام بالحمام، وشماس برانى، والمراقى بسيوة، وفوكة بالضبعة، وكشوك عميرة وحلازين بمرسى مطروح مضيفا أنه تم تجميع كافة احتياجات قرى المرحلة الثانية ضمن حياه كريمة بمطروح.



