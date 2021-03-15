تعرف على سمر حمزة الحاصلة على الميدالية الفضية في التصنيف العالمي للمصارعة

قالت سمر حمزة، الحاصلة على الميدالية الفضية في التصنيف العالمي للمصارعة، إنها شاركت في بطولة التصنيف العالمي، بعد توقف دام لمدة عام بسبب أزمة كورونا.



وتابعت "حمزة" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، بطولة التصنف العالي من اصعب البطولات وهي تعد مثلها مثل بطولة العالم للمصارعة، معقبة: البطولة دائما تحدث نهاية الموسم.



وأضافت، حصلت على التدريب الثاني على العالم داخل البطولة، معقبة: الماتش النهائي ضاع بسبب عدم تركيزي الكافي خلال آخر الدقائق.



وأكملت: التواجد في قبل النهائي البطولة يعد أمر رائع ونهدف إلى تحقيق مركز في أولمبياد طوكيو، معقبة: نقوم خلال الفترة الحالية بإعداد داخلي من أجل الاستعداد لطوكيو.





